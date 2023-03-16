الأم المثالية في أسيوط.. مات زوجها منذ 33 عاما فتحملت عبء 3 أبناء

فازت السيدة هدى إبراهيم محمود صالح، ابنة مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، ضمن مسابقة الأم المثالية بوزارة التضامن الاجتماعي.

أرملة منذ 33 عاما

الأم المثالية الأولى بمحافظة أسيوط تبلغ من العمر 59 عاما، وهي أرملة من 33 عاما وحاصلة على بكالوريوس علوم وتربية وتعمل رئيس قسم التعليم الثانوي.

وفاة زوجها بالكويت

وحول قصة كفاحها تزوجت الأم ثم رزقها الله بالابنة الكبرى ثم الابن الثاني وكانت تعيش حياة هادئة وبسيطة وسافر الزوج إلى دولة الكويت للعمل لتحسين وضع الأسرة وكانت الأم حامل في الابنة الصغرى وتوفي الزوج إثر حادث سيارة بعد 25 يوما من وصوله إلى الكويت تاركاً الابنة الكبرى في عمر 3 سنوات والابن في عمرعام ونصف، والابنة الصغرى 20 يوماً فقط ولم تحصل الأم على أي مستحقات للزوج بسبب أزمة العراق والكويت.

الأم والأب

كانت صدمة كبيرة للأسرة حيث أصبحت الأم وحيدة بثلاثة أبناء، وابنة منهم لم تبلغ من العمر شهرا، وهي في عمر 26 عاما فكانت لهم الأم والأب معا وعكفت على تربية ورعاية أبنائها الصغار، وتحملت الصعاب بمفردها حتى تستطيع توفير حياة كريمة لهم حتى لا يشعروا بأي شيء ينقصهم واهتمت بتعليم أبنائها، كما اهتمت بعملها كمدرسة ومعلمة أجيال.

تعليم الأبناء

وأكرمها الله في أبنائها فتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على ليسانس حقوق وتعمل ،وتخرج الابن الثاني وحصل على ليسانس حقوق ويعمل بإحدى الهيئات القضائية ، والابنة الصغرى تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة وتعمل طبيبة أطفال، و مازال عطاء الأم مستمر نحو أبنائها، وأحفاده.