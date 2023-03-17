وزير الدفاع الروسي يُكرّم طاقم «سو-27» بعد اعتراض المسيرة الأمريكية

كرّم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، طاقم المقاتلات سو-27 التي اعترضت المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية.

رصد طائرة مسيرة كانت متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة، إن شويجو رشح طياري المقاتلة سو-27، للحصول على «وسام الدولة»، وذلك لمنعهم الطائرة الأمريكية المسيرة «MQ-9 Reaper»، من انتهاك منطقة العمليات الخاصة، التي تخضع لنظام مؤقت للطيران على خلفية العمليات العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه تم رصد طائرة مسيرة، في صباح يوم 14 مارس، كانت متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة إن مقاتلات روسية من نوع «سو-27»، أقلعت لتحديد هوية الجسم الذي كان يحلق، مشيرة إلى أن المسيرة الأمريكية قامت بمناورة حادة وفقدت السيطرة والتحكم في الارتفاع ما تسبب في اصطدامها بسطح البحر.

استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف

وأعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء المضي استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، بدعوى «صدم مقاتلة روسية مسيّرة أمريكية من نوع ريبر فوق البحر الأسود».

وزعمت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا بأن مقاتلة روسية «سو-27» صدمت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود، مما أدى إلى تحطم المسيرة الأمريكية.