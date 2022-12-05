وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 طائرات مقاتلة و10 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية نجحت في إسقاط 4 طائرات مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية، اليوم، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو 25» و«ميغ 29»، وطائرتين مروحيتين من طراز «مي 8»، إضافة إلى 10 طائرات دون طيار «مسيرات».

موسكو تستهدف مستودعات عسكرية تابعة لكييف

وبدوره، أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية بمقاطعة زابوريجيا، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات عسكرية وذخيرة للقوات الأوكرانية.

وأضاف روغوف أنه وفقا للمعلومات الأولية، كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة إلى إطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات الأوكرانية، إلى جانب مرافق البنية التحتية التي تستخدمها أوكرانيا لشن هجمات مضادة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

بريطانيا: روسيا قللت طلعاتها الجوية بأوكرانيا بعد خسارتها 60 طائرة

ومن ناحية أخرى، أفادت نشرة يومية خاصة بالاستخبارات البريطانية أن روسيا قللت طلعاتها الجوية في أوكرانيا، بشكل كبير، وفقا لموقع «الشرق الأوسط»، وقالت وزارة الدفاع البريطانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القوات الجوية الروسية خسرت أكثر من 60 طائرة حتى الآن، بما في ذلك قاذفة تكتيكية من طراز «سوخوي سو24»، ومقاتلة أرضية من طراز «سوخوي سو25»، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضافت الوزارة أن التراجع على الأرجح جاء بسبب التهديد المستمر من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقيود المفروضة على ساعات الطيران المتاحة للطائرات الروسية، وسوء الأحوال الجوية.