إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بسوهاج

اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة نارية في محافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

إخطار بوجود مصادمة ومصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من قسم شرطة الكوثر، بوجود مصادمة ومصابين في المنطقة الصناعية الثانية، دائرة قسم الكوثر.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وبالانتقال تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكى قيادة المدعو «رفعت. خ. ا. ا»، سن 44 عاما، سائق، يقيم بدائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «محمد. ع. ح»، سن 20 عاما، طالب، يقيم بدائرة مركز أخميم.

حصر المصابين بالحادث

ونتج عن الحادث إصابة كلا من قائد السيارة بكدمات في الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقائد الدراجة النارية باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى، وصديقيه «محمد. ك. م. ر»، 20 عاما، طالب، باشتباه نزيف بالمخ، و«حسن. ك. ث. و»، سن 20 عاما، طالب، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات بالوجه والكتف الأيمن، من مستقلي الدراجة النارية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وإجراء اللازم طبيا، وبسؤال المصابين أفادو بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث.