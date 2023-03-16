مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور وجروح، قبل قليل، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهما أثناء عبورهما طريق «إدفينا- رشيد» بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى رشيد المركزي، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث سير

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد وقوع حادث سير بطريق «إدفينا- رشيد» بعد كوبري قرية العش، ما أسفر عن مصرع وإصابة طفلين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وأثبتت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء عبور الطفلين للطريق المشار إليه وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص وقائدها.

تحديد هوية الطفلين

وبالانتقال إلى مكان الحادث والفحص، تبين وفاة سيف ماجد عبد الحميد أبو حجر، 10 سنوات، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي رشيد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب يوسف عبد المنعم عادل، 8 سنوات، بكسور وجروح بالوجه، وتم نقله لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.