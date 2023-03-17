مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في انهيار منزل بالمنيا «الأسماء»

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران، إثر انهيار منزل فجر اليوم الجمعة، بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي.

انهيار منزل بقرية منشأة دعبس في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار منزل بقرية منشأة دعبس التابعة إداريًا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

أسماء الضحايا والمصابين في انهيار منزل المنيا

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وهم شروق عيد حلمى، 17 عاما، وطارق عيد حلمي، 12 عاما، ورضا عبد المعز عبدالواحد، 45 عاما، وعيد حلمى عمر، 70 عامًا، جثة، ولمياء عيد حلمي، 8 سنوات، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب أحمد عبد اللطيف عبدالحميد، 18 عاما، وعمر عيد حلمي، 10 سنوات، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.