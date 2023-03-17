مصرع شاب أسفل عجلات قطار في المنيا

لقي شاب مصرعه حيث صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام قرية دماريس في مركز المنيا، وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب تحت عجلات قطار

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم شرطة السكك الحديدية، تتضمن اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان قرية دماريس أمام جامعة المنيا.

المتوفي كان يعبر مزلقان قرية دماريس

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع محمد صلاح 21 عاما، مقيم بحي الإخصاص، حيث صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان قرية دماريس المقابل لجامعة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقبل ساعات لقي طفل عمره 10 سنوات مصرعه، في حادث مماثل، حيث صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، وتم التحفظ علي جثته بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.