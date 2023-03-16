جامعة المنيا تفتح باب التقديم على 10 تأشيرات حج.. الأولوية للأكبر سنا

أعلنت جامعة المنيا، عن فتح باب التقديم علي 10 تأشيرات للحج لعام 2023، وفقا بعض الضوابط والشروط ومنها أن تكون الأولوية للأكبر سنا، ولم يسبق لهم الحج قبل ذلك، وذلك بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

تخصيص 10 تأشيرات حج لكل جامعة

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لجامعة المنيا، أنه بناءً على ما ورد إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكتاب أمين عام مجلس الوزراء والمتضمن الإشارة إلي قرار اللجنة الوزارية للحج بتوزيع تأشيرات الحج لهذا العام 1444 هجرية لسنة 2023 ميلادية، عن طريق إحدى الشركات السياحية، وما تضمنه من تخصيص 10 تأشيرات حج لكل الجامعات المصرية، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك وفقاً للضوابط التي تراعي الأولوية للأكبر سناً ولمن لم يسبق له أداء فريضة الحج.

تقديم الطلبات بمكتب أمين الجامعة

وأضاف بيان جامعة المنيا، أنه على من يرغب سرعة التقدم ببياناته وتشمل الأسم، الوظيفة، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، رقم التليفون المحمول، حيث تقدم الطلبات بمكتب أمين عام جامعة المنيا في موعد غايته الأحد المقبل 19 مارس في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وستُعلن جامعة المنيا في وقت لاحق، مواعيد الاختيار من المتقدمين بنظام القرعة وبسعر الرحلة فور انتهاء الوزارة من الإجراءات القانونية مع الشركات المعنية.