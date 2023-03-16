العثور على جثة عامل داخل منزله وإصابة شاب بصعق كهربائي في المنيا

عثر أهالي قرية القيس في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، على جثة عامل داخل منزله في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شاب بصعق كهربائي بمدينة الحرفيين بالمنيا الجديدة.

العثور على جثة عامل ببني مزار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة عامل داخل منزله بإحدى قرى مركز بني مزار في ظروف غامضة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية بمعرفة المباحث الجنائية، تبين أن الجثة لـ«محمد.ر»، 42 سنة، عامل، وتم العثور على جثته هامدة، داخل منزله بقرية القيس بمركز بني مزار في ظروف غامضة، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف الظروف والملابسات.

إصابة شاب بصعق كهربائي

على جانب آخر، تلقى مدير الأمن إشارة من مستشفي المنيا العام، بوصول «محمد.ف»، 21 عاما، مصاب باضطراب في الوعي، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أنه تعرض لصعق كهربائي، أثناء تواجده بمدينة الحرفيين بالمنيا الجديدة.