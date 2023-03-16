إخماد حريق بمحول كهربائي وآخر داخل منزل في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، حريقين، الأول اندلع بعزبة الإصلاح التابعة لقرية البرجاية في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة شخص، والآخر داخل منزل بقرية تلة.

حريق بمحول كهربائي في قرية البرجاية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمحول كهربائي بسبب حدوث ماس بعزبة الإصلاح التابعة لقرية البرجاية، مما أسفر عن إصابة صالح محمد إسماعيل 62 عاما، بحروق من الدرجة الأولي بالساعد الأيمن والوجه، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، فيما انتقل فريق من هندسة الكهرباء لإصلاح المحول.

حريق هائل في منزل بقرية تلة

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بنشوب حريق داخل منزل جمعة محمد ذهني أمام المدرسة الثانوية بحري مسجد الدسوقي بقرية تلة في مركز المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق محتويات وآثاث منزلي، دون إصابات بشرية وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص.