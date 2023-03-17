 «الأوقاف» تعلن الفائز الـ16 في «عظماء صنعوا التاريخ».. وتفاصيل السؤال الـ17

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، هي مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، عبارة عن 20 سؤالا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، وتسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتم منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

الفائز في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وأعلنت وزارة الأوقاف الفائز عن السؤال السادس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3450 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه زينب محيي الدين منصور طبيبة بشرية بمديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، وفاز بالجائزة الشرفية للمسابقة من داخل مصر محمود محمد علي الشافعي طالب إعدادي بقرية شنفاس مركز أجا، نجاة محمود السيد مرسي ربة منزل من سوهاج، هدير رياض رياض معيدة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بجائزة نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي».

وأوضحت «الأوقاف»، في فيديو عبر قناة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على «يوتيوب»، أنّ الفائز بالجائزة الشرفية للمسابقة من خارج مصر كل من سارة مجدي عبد المحسن مدرسة جراجح الأطفال بكلية الطب ومقيمة بألماني، تامر محمود موسى عبد الشافي، إيطالي ويوناني مقيم بفرنسا، عبد المحسن محمد واعظ عام ومبعوث الأزهر ومقيم في كينيا.

السؤال الثاني عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ويقول السؤال السابع عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: «هو عالم اسكتنلدني ولد 6 من أغسيطسي 1881 كان عالم نباتات وأحياء وصيدلاني وله اكتشافات منها اطتشاف للمضاد الحيوي البنسلين، 1928 ميلاديا، حاز على جائزة نوبل في الطب 1945، ورد اسمه في قائمة أهم 100 شخص بالقرن الـ20 بمجلة تايم».

سؤال مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

واستكمل السؤال: «التحق بالجيش في الحرب العالمية الأولى، ولاحظ خلال علاجه الجنود أن الكثير من المطهرات تضر الإنسان أكثر ما تفيده، والمطلوب هو مادة تقتل البكتريا وتكونغير مؤذية، وبالصدفة ترك صفيحة مخمرية مكشوفة بها بتكتيريا مكورة عنقودية فتحللت وقتلت بعد مدة بسبب العفن الذي تجمع عليها، فعزل العفن ودرسها فوجد أنها قادرة على قتل البكتيريا التي يتعرض لها الناس»... السؤال من هو؟».

وحددت الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة.