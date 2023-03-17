مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين عبر 110 رحلات طيران
كتب:
شاذلى عبدالراضي
12:09 م | الجمعة 17 مارس 2023
إستقبال السائحين بفنادق مرسي علم
يستقبل مطار مرسى علم يستقبل حوالي 22 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 110 رحلات طيران قادمة من مطارات 10 دول أوروبية، وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غدٍ السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.
وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 110 رحلات طيران تقل حوالي 22 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل.
وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال آلاف السياح من جنسيات أوروبية مختلفة من 10 دول هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا و ليتوانيا والمجر والنمسا.
وتابع: الأسبوع المقبل يشهد وصول 110 رحلة طيران وهي أعلى نسبة، بمعدل رحلات أسبوعيا منذ بداية العام الجاري 2023، إلى جانب ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال شهر مارس الجاري َ.