أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية.. 10 أشخاص بينهم طفلة

شهد مجمع الإسماعيلية الطبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ في المستشفى إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع وصول 10 مصابين في حادث واحد، جراء تصادم سيارتين على طريق عز الدين بمدخل مدينة الإسماعيلية.

واستدعت إدارة المستشفى في الإسماعيلية أطباء واستشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب، وأطباء الأشعة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

أسماء المصابين في حادث الاسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة 10 أشخاص، وهم نجاة إبراهيم محمد أحمد 45 سنة، مقيمة أبو صوير ونصاية، بكدمة بالظهر، وسعدية محمد علي حسن 46 سنة، مقيمة أبو صوير، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونورا محمد أحمد عبد الكريم 38 سنة مقيمة أبو صوير، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفردوس عبد العزيز محمود 52 سنة مقيم بأبو صوير، ومصابة سحجات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة فايزة محمود عربي 50 سنة مقيمة في أبو صوير، ومصابة بجرح 10 سم بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة، وصابحة أحمد السيد عدس 56 سنة ومقيمة في أبو صوير، مصابة باشتباه كسر بالترقوة اليمنى، ورشا إبراهيم محمد أحمد 35 سنة مقيمة في أبو صوير، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعطية محمد موسى 65 سنة، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة وسمر محمد أحمد 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة السيد عبد الفتاح 53 سنة مقيم في أبو صوير.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.