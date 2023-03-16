مهرجان الإسماعيلية الدولي يواصل فعالياته.. ومارك كازينز يتحدث عن تحضيرات أفلامه

تحدث المخرج الأيرلندي مارك كازينز عن مشاريعه المستقبلية، وحضوره فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، خلال ندوة أقيمت علي هامش فعاليات المهرجان، وأدار النقاش المخرج والمبرمج مروان عمارة.

وقال المخرج الأيرلندي مارك كازينز خلال الندوة المقامة حاليا على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي، «قدمت 5 أفلام عن 5 مدن مختلفة، والأساس في أفلامي أنني أتجول البلدة بذاتي، وأبحث داخل مكان بنفسي».

المخرج الإيرلندي في مهرجان الإسماعيلية الدولي

وأضاف: «عدد كبير من المخرجين يعتمد في أفلامه على أن يزور المتاحف والآثار الخاصة بتلك البلدة، وهذا يعتبر واحد من الطرق المهمة التي تعرفنا على تلك الثقافة، لكن الأهم الذي أفعله أنني أنزل من الأتوبيس وأتجول في تلك البلد من أجل اكتشافها».

البداية

ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة عن أفلامه وبداية نشأته وكيفية دخوله في المجال السينمائى، وعلاقته بتاريخ السينما، وتاريخ السينما في المنطقة العربية، ولقاءه بالمخرج الكبير يوسف شاهين، واهتمامه بالمخرج شادي عبد السلام، وصور شادي عبد السلام بشكل خاص.