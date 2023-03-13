مسجد الهدى تحفة معمارية في دهب.. 1500 عامل أنجزوا المشروع خلال 7 أشهر

تستعد محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالذكرى 34 لعودة طابا إلى مصر، بعد الفوز في معركة التحكيم الدولي، حيث تحتفل مصر في 19 مارس من كل عام بهذه المناسبة التي شهدت تحرير آخر قطعة من سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء هو يوم استرداد طابا، وتحفل الأجهزة التنفيذية بهذه الذكرى عن طريق افتتاح مشروع خدمية وتنموية منها مسجد الهدى الذي يقع في منطقة المسبط بمدينة دهب.

صلاة الجمعة

وأكد المحافظ، أن كل مدينة من مدن المحافظة بها مسجد أو أكثر من المساجد الكبيرة التي جرى افتتاحها الفترة الماضية في المناسبات القومية، موضحا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتعاون مع المحافظة وافق علي إنشاء وتجديد أكثر من 350 مسجداً بجنوب سيناء.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر نقل صلاة الجمعة القادمة على الهواء مباشرة من مسجد الهدى، بعد انتهاء أعمال تطوير وتجديد المسجد في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

غرف إدارية وسكن

ومن جانبه، قال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن مسجد الهدى بمدينة دهب مقام على مساحة 5000 متر مربع، منها 1250 مترا مربعا كمصلى للرجال والسيدات، وغرف إدارية وسكن للإمام، ودار تحفيظ القرآن، إضافة إلى منطقة «لاند سكيب» تحيط بالمسجد.

وأضاف أن المسجد تحفة معمارية في دهب، وإضافة للمساجد التي أصبحت مزارا للسياح، مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن تكلفة الأعمال بلغت 13 مليون جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف وجنوب سيناء، حيث تم تطوير المسجد والمنطقة المحيطة تحت إشراف الشيخ إسماعيل الراوي مفوض المحافظ لشؤون المساجد.

1500 عامل

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي مفوض المحافظ للمساجد، أن أعمال تطوير مشروع مسجد الهدى بدهب استغرقت 9 أشهر، وشارك في هذا الإنجاز 1500 عامل ومهندس عملوا طوال 24 ساعة، وقال إنه جرى وضع اللمسات النهائية للمسجد تمهيدا لافتتاحه الجمعة المقبلة.