واعظات البحوث الإسلامية: نستهدف 5000 امرأة في جنوب سيناء

قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين، العام المساعد لشؤون الواعظات، إن الدين الإسلامي رفع قيمة وشأن المرأة في المجتمع، فهي عمود الخيمة وتمثل نصف المجتمع، مشيرة إلى أن القرآن والسنة عظما المرأة ودورها في نشر الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوجه دائما بعمل قوافل دعوية وأخرى طبية لزيارة المناطق البعيدة، مثل جنوب سيناء، لتوصيل رسالة بأن الإسلام يدعو إلى التسامح والمحبة والعلم والأخلاق، مؤكدة أن القوافل تجوب الوديان والتجمعات البدوية والمدن.

5000 سيدة وفتاة

وأكدت الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، أن واعظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يستهدفن ما يقرب من 5000 سيدة وفتاة في محافظة جنوب سيناء، لنشر وسطية الإسلام والتعريف بدور الواعظات وأهمية دور المرأة، خاصة في نشر الدعوة فالمرأة للمرأة أقرب وتأثيرها أعلى.

يأتي ذلك إلى جانب التعريف بدور لجان الفتوى وتواجد الواعظات في لجان الفتوى، حيث تقوم الواعظات بدور كبير في وحدة لم الشمل والمصالحات التي تجري تحت مظلة الأزهر الشريف بين الازواج، بالإضافة إلى التعريف بدورات الخاصة للمقبلين على الزواج بالطور.

المرة الثانية.

قال الشيخ سيد رفعت أبو الوفا مدير عام منطقة وعظ جنوب سيناء، إن منطقة وعظ جنوب سيناء استقبلت قافلة واعظات مجمع البحوث الإسلامية للمرة الثانية بالمحافظة لتنفيذ برنامج وعظ للسيدات ومساعدات السيدات في لم شمل الأسرة، موضحا أن القافلة تستهدف المرأة بجميع فئاتها بهدف الحفاظ على الأسرة وقيم بناء العائلة على اساس الترابط والمحبة.

وقال إن القافلة تستهدف مدن الطور وشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب بمشاركة وحضور الواعظة نعمة محمد الشنشوري منسقة منطقة وعظ جنوب سيناء، وواعظة بمجمع البحوث الإسلامية منطقة.