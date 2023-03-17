وصول ضياء رشوان للتسجيل في كشوف «عمومية الصحفيين»

وصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لمقر النقابة للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية للنقابة لانعقاد انتخابات التجديد النصفي في دور انعقادها الثاني بعد فشل الانعقاد الأول في الجمعة الأولى من مارس.

انتخابات نقابة الصحفيين

واستقبل خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين ضياء رشوان النقيب الحالي بحفاوة كبيرة، لاقت استحسان الحضور، وظهر فيها الود والمحبة والاحترام بين النقيب الحالي والمرشح على مقعد النقيب.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

وأعلن أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، مد فترة التسجيل لمدة ساعة أخرى، لعدم اكتمال النصاب القانوني وتسجيل 950 عضوا فقط من إجمالي 2335 من الأعضاء المسددين للاشتراكات، مضيفا أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يتم مد فترة التسجيل ساعة أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مقعد النقيب، وعضوية مجلس النقابة بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني وحضور 25% من أعضاء النقابة المسددين للاشتراكات.