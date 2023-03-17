سكرتير عام «الصحفيين» يعلن 20 خطوة لانتخابات النقابة اليوم.. إشراف قضائي كامل

دعا أيمن عبدالمجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الانعقاد الثاني المقرر له اليوم الجمعة.

وقال «عبدالمجيد»: في انتظاركم للتعبير عن إرادتكم، فحضوركم بكثافة يحمي نقابتكم، وتم اتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات على الزملاء لإنجاح الجمعية العمومية.

وأوضح عبدالمجيد في بيان له، الإجراءات التي ستحدث اليوم، وهي كالتالي:

1- يبدأ التسجيل في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانوني.

2- النصاب القانوني للانعقاد 25% من (2335) إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات (9338).

3- من لم يسدد الاشتراك (514) فقط، ومن يحضر منهم يوم انعقاد الجمعية العمومية يُسمح له بالسداد وممارسة حقه الانتخابي، ويتوافر طاقم بمركز المعلومات لتيسير ذلك.

4- لتسهيل وصول الزملاء للجنة الاقتراع، تم إرسال رسائل (sms)، وعبر البريد الإلكتروني بمقر اللجنة ورقمها لكل زميل، وكل من سيوقع بالجمعية العمومية يحصل على كارت إرشادي برقمه المسلسل ورقم اللجنة والطابق الموجود به اللجنة.

5- الزملاء الذين يخشون فوات موعد صلاة الجمعة في الطريق، يمكنهم الحضور مبكرًا، وتم تجهيز مكان للصلاة سعة 2000 متر بالطابق الخامس.

6- يتم التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير طاقم يساعدهم في الوصول للجنتهم وكرسي متحرك ومصعد من مدخل أسفل المبنى لمن لا يقوى على صعود السلالم، وهو إجراء تنظيمي يكفل ممارسة الجميع لحق التصويت في الانتخابات.

7- تم منح المرشحين ومندوبيهم واللجنة المشرفة ومندوبي الصحف تراخيص حضور لجان الاقتراع والفرز، ويقتصر عليهم دون غيرهم حضور الفرز.

8- تم تجهيز المبنى بوحدة إذاعة، لتصل الإرشادات لكل الطوابق والصوان أمام المبنى، ولوصول رسائل لجنة الإشراف للجميع، وكذا إعلان المد واكتمال النصاب القانوني وبدء التصويت.

9- تتوافر شاشة عرض أمام مبنى النقابة؛ لتمكين المتواجدين داخل الصوان من متابعة فعاليات الجمعية العمومية، التي تجري داخل المسرح.

10- تتوافر شاشة عرض يُنقل خلالها ما يتم داخل قاعة الفرز وإعلان النتائج من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات؛ ليتابع كل من لا يحمل تصريح دخول قاعة الفرز، وكأنه بالداخل.

11- عدد من لهم حق التواجد داخل لجنة الاقتراع والفرز 373، على النحو التالي: عدد أعضاء اللجنة المُشرفة (النقيب و6 أعضاء مجلس مستمرين و10 من شيوخ المهنة بجدول المشتغلين وجدول المعاشات)، 11 مرشحًا على مقعد النقيب، 40 مرشحًا على مقعد العضوية، والمندوبون 90 عن المرشحين على مقعد النقيب، و179 عن المرشحين لعضوية المجلس ومراسلي صحف 36.

وأكد «عبدالمجيد»، أن كل ما أرسل من المرشحين وفق الضوابط تم منحه التصريح، ولم يهمل أي طلب أو يرفض.

12- تبدأ الجمعية العمومية أعمالها فور انعقاد النصاب القانوني، للجمعية العمومية (2335) عضوًا مُشتغلًا، من إجمالي (9338) عضوًا مشتغلًا مسددًا لاشتراكات 2022.

13- التواجد داخل مسرح النقابة، الذي تُناقش به أعمال الجمعية العمومية لأعضائها فقط دون غيرهم، من خلال إبراز كارنيه عضوية جدول المُشتغلين ويُرجى الالتزام بذلك، تيسيرًا على اللجنة المُشرفة والفريق الإداري المعاون.

14- يبدأ التصويت باللجان فور اتخاذ الجمعية العمومية قرارها بذلك، ويستمر التصويت حتى السادسة مساءً، ويحق للجنة القضائية المد وفق ما يراه رئيسها حال تواجد ناخبين بالمقر يواصلون الإدلاء بأصواتهم.

15 - مُخصص لجنة خاصة لمن يحضر ويسدد حتى يوم الانتخاب، وعددهم بالقاهرة 510 غير مسدد، ويحق له التسديد حتى يوم الجمعية العمومية، 4 فقط غير مسددين بالإسكندرية.

16- يحق للعضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية لعام 2023، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة).

وأشار إلى أن كارنيه العضوية مدون به الاسم الصحفي وصورة العضو ورقم قيده وتاريخ إصدار الكارنيه (2023)، وبطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر أو رخصة القيادة، بها الاسم الثلاثي وبعض الحالات- عدد محدود للغاية- الاسم الثاني في كارنيه النقابة (الشهرة)، ولا يوجد في وثيقة إثبات الهوية.

17- التصويت ببطاقة اقتراع وصندوق خاص بالنقيب، وبطاقة أخرى وصندوق خاص بعضوية المجلس.

18- يبدأ الفرز بصناديق الاقتراع المخصصة لمقعد النقيب وتُعلن نتيجته أولًا.

وبالنسبة لبطاقة اقتراع النقيب، يُعتبر الصوت صحيحًا، عند كتابة اسم مرشح واحد من بين المرشحين على المقعد، سواء كتب الناخب اسم الشهرة ثنائيًا، أو كتب الاسم الثلاثي، أو الرباعي للمرشح وفق الكشوف، وما دون ذلك باطل.

كما يُعتبر الصوت باطلًا إذا خلا من اختيار أو زاد عدد المدونة أسماؤهم على مرشح واحد، أو دون ببطاقة الاقتراع اسم من خارج الكشف النهائي للمرشحين على مقعد النقيب.

19- بعد إعلان نتيجة مقعد النقيب، يبدأ فرز صناديق الاقتراع على مقاعد الأعضاء، ويُشترط لصحة الصوت أن يدون الناخب أسماء 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف النهائية للمرشحين، سواء اسم الشهرة الصحفي المدون بالكشف، أو الاسم المثبت بالهوية.

ويعتبر الصوت باطلًا، إذا زاد على 6 أو قل عن 6، أو كان 6 بينهم اسم من خارج الكشف النهائي للمرشحين.

وفي كل الحالات يجب ألا تحتوي بطاقات الاقتراع على علامات تنتهك قاعدة سرية التصويت.

20- الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، تحت إشراف قضائي كامل من السادة المستشارين بهيئة النيابة الإدارية.

ودعا «عبدالمجيد» جميع الأعضاء للحضور بكثافة للتعبير عن إرادتهم؛ ليكون مجلس النقابة القادم ممثلًا لإرادة الأغلبية.