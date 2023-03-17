«التحالف الوطني»: مساعدات «كتف في كتف» العينية قائمة على دراسة وليست عشوائية

قال محمود الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ اليوم نشهد احتفالية وتتويج لعمل مهم يتم تنظيمه على مدار أسابيع كثيرة ماضية، تشاركت في كل مؤسسات المجتمع المدني التي تنتمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متابعا أنه تم تدشين التحالف الوطني في 2022 وفقًا لروية الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل هذا العام خاص بالمجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن التحالف أحدث نقلة نوعية في العمل المجتمعي.

قاعدة بيانات «التحالف» دقيقة

وأضاف «الجارحي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني»، أن التحالف الوطني يملك قاعدة بيانات دقيقة للأسر الأولى بالرعاية ويبلغ عددهم 37 مليون مواطن مستحقين للدعم، موضحًا أن إعداد صناديق مبادرة «كتف في كتف» قائم على دراسة وليس عشوائيا.

محتويات الكرتونة

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه تم تجهيز صناديق مبادرة «كتف في كتف» بكل ما يحتاج إليه الفرد، مشيرًا إلى أن الكرتونة تضم سكر وزيت وأرز وشاي ومركونة وبقوليات، وغيرهم من المواد الغذائية المتنوعة التي تفي حاجة أسرة كاملة مكونة من 4 إلى 5 أفراد لعدد من الأسابيع.