التحالف الوطني ينظم احتفالية كبرى باستاد القاهرة احتفالا بمتطوعيه ضمن «كتف في كتف»
كتب:
شريف سليمان
11:56 ص | الجمعة 17 مارس 2023
مبادرة كتف في كتف
ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الجمعة الموافق 17 مارس احتفالية جماهيرية كبري يشارك بها أكثر من 10 ألف متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف).
جاء ذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك. وذلك في احتفالية هي الأكبر من نوعها.
ويشارك بها كافة مؤسسات التحالف الوطني والذي يضم ٠“ كيان تنموي و كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية؛ وصحية؛ وتوعوية؛ وتعليمية؛ وعمرانية؛ وغيرها.
مبادرة كتف في كتف هي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد؛ الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري, وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده؛ من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتوفير 4 مليون كرتونة مواد غذائية تغطي كافة محافظات فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين , بمشاركة متطوعي التحالف الوطني بجميع ربوع الجمهورية.
ومع انطلاق فعاليات المبادرة في استاد القاهرة؛ تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطني للإعلان عن إشارة البدء في تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا والتأكيد على أن المصريين دائماً "كتف في كتف".