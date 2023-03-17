تفاصيل وأحداث مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023.. صراع على الميراث

منذ طرح البرومو وبدأ الجمهور بشكل كبير يبحث عن تفاصيل وأحداث مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، التي تقدمه الفنانة نيللي كريم خلال هذا العام وتشارك من خلاله في المنافسة، حيث أظهر البرمو مدى الصراع بين نيللي كريم وجمال سليمان، لذلك تستعرض «الوطن»، كافة التفاصيل عن المسلسل.

وبدت تفاصيل وأحداث مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، واضحة إلى حد ما من البرومو الذي شهد صراعا كبيرا بين الثنائي «نادرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم و«عبدالجبار» الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان .

تفاصيل وأحداث مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023

ومن بين تفاصيل وأحداث مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، أنه يتطرق إلى فتح ملف ميراث المرأة في الصعيد من خلال شخصية نادرة وهى امرأة صعيدية يتوفى زوجها وبعدها تدخل في صراعات شرسة مع أهل زوجها بسبب الميراث.

أبطال مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا وجومانا مراد ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وتخوض من خلاله الفنانة نيللي كريم تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى.