تتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 عرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC، الذي تقدمه الفنانة نيللي كريم، في تجربة مختلفة، وجرى طرح برومو المسلسل وكشف عن أن العمل سينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية.

تفاصيل مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم

مسلسل عملة نادرة، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، جومانة مراد، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد فهيم، علي الطيب، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث مسلسل عملة نادرة، لأول مرة شخصية امرأة صعيدية، وخضعت لعدة جلسات عمل للتدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، وذلك من أجل الحصول على حقها وحق نجلها الصغير، إذ تعاني من الظلم والقهر.

البوستر الرسمي لمسلسل عملة نادرة

وطرح البوستر الرسمي لمسلسل عملة نادرة، خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت من خلاله نيللي كريم وهى ترتدي عباءة وغطاءًا للرأس باللون الأسود وتمسك بيدها سبحة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها في دراما نابعة من مجتمع الصعيد.