بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في مجال التجزئة المصرفية من مؤسسة IFN العالمية

حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية - مصر 2023 من مؤسسة IFN العالمية، وتسلّمت الجائزة هند فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، في احتفالية مهيبة نظمتها المؤسسة، بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك والمؤسسات المالية والقانونية العاملة في مجال الصرافة الإسلامية الفائزة بالجوائز المختلفة، حيث يتم الحصول على هذه الجوائز وفقا لعدد من المعايير الفنية، التي يتم من خلالها تحليل الأداء بواسطة نخبة من الخبراء المتخصصين في المجالات كافة.

تطوير الخدمات المصرفية

وقالت هند فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر، إنّ توفير الخدمات المصرفية للعملاء بمختلف فئاتهم في مقدمة اهتمامات البنك، مؤكدة سعي بنك مصر الدائم لتطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه، بما يتلاءم مع المتطلبات والاحتياجات، مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.

وأضافت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر، أنّ الجائزة تتوّج جهود البنك في مجال التجزئة المصرفية، وتؤكد دوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية، بما لديه من مقومات لاستمرار النمو.

يذكر أنّ بنك مصر يهتم بتوفير الخدمات المميزة لعملائه، مثل إطلاق خدمة الإنترنت البنكي BM Online المحدثة، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها، كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، الذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات المميزة، ومنها تمكين العميل من خلال التطبيق من حجز الدور في الفرع أونلاين.

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول، من خلال تطبيق محفظة بنك مصر BM Wallet، وكان البنك سبّاقا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة Chat Bot أو المساعد الآلي، عبر موقعه الإلكتروني، إضافة الى خدمة واتساب لخدمة العملاء على مدار الساعة.

تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، فضلا عن امتلاكه شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 5000 آلة، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدّم البنك خدمات أخرى مستحدثة، حيث يعد أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

يذكر أنّ بنك مصر حصد العديد من الجوائز في مجال التجزئة المصرفية عام 2022 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وحصل البنك على جائزة أفضل بنك في خدمات الموبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، وجائزة أفضل بنك لمدفوعات البطاقات الإلكترونية وآلات الدفع وماكينات الصرف – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل تطبيق للموبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز، وأفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة ميا فاينانس، وأفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2022 من مجلة ميا فاينانس، وجائزة أقوى نافذة لخدمات التجزئة المصرفية الإسلامية – مصر2022 من مؤسسة كامبريدج إي إف إيه، وجائزة أفضل بنك تحصيل وأعلى معدل نمو للتحصيل الإلكتروني لشركات الاتصالات - الشرق الأوسط عام 2022 من مؤسسة ماستر كارد العالمية، وأفضل مبادرة رقمية للشمول المالي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.