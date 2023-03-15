تفاصيل حسابات كنانة بلس الإسلامي من بنك مصر.. عائد يصل إلى 8%

كشف بنك مصر عن أسعار العائد على منتجات الأوعية الادخارية الإسلامية، ومن بينها حسابات كنانة بلس بالجنيه المصري، والحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر مارس 2023، على حسابات كنانة بلس بالجنيه المصري الإسلامي، فالشريحة من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه يكون العائد 5.625% شهريا، و5.750% ربع سنوي، و5.875% نصف سنوي، و6.000% سنويًا.

حسابات كنانة بلس بالجنيه المصري الإسلامي

ويحصل صاحب الشريحة الأكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه على عائد 6.125% شهريًا، و6.250% ربع سنوي، و6.375% نصف سنوي، و6.500% سنويًا، والحد الأدنى لاحتساب العائد في حسابات كنانة بلس يكون 3 آلاف جنيه.

وبالنسبة للشريحة الأكثر من 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، يكون العائد الشهري 6.625%، و6.750% ربع سنوي، و6.875% نصف سنوي، و7.000% سنوي، والأكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يكون 7.125% شهريًا، و7.250% ربع سنوي، و7.375% نصف سنوي، و7.500% سنوي.

حسابات كنانة بلس في بنك مصر

وحسابات كنانة بلس في بنك مصر الأكثر من 500 ألف جنيه يحصل على عائد 7.625% شهريًا، و7.750% ربع سنوي، و7.875% نصف سنوي، و8.000% سنوي، ونسب العائد متغيرة وفقا لنتائح أعمال البنك، والنسب السنوية يجرى تقسيمها وإضافتها للحسابات حسب دورية العائد.