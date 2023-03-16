6 خدمات مجانية من بنك مصر.. بينها فتح حساب جديد

أعلن بنك مصر إتاحة 7 خدمات للعملاء مجانا دون أي مصاريف إدارية لمدة 60 يوما فقط، من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به.

وأشار البنك عبر الموقع الإلكتروني التابع له، إلى أنه يوفر للعملاء الحصول على خدمات بدون مصاريف إدارية عند طلبها من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي BM Online ولمده 60 يومًا.

وتستعرض الوطن في السطور التالية الخدمات التي يقدمها بنك مصر وتم إعفاءها من المصروفات الإدارية كالتالي:

1- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية فيما عدا «World, World Elite & Visa Signature».

2- الإعفاء من مصاريف بطاقات الخصم الفوري فيما عدا «World, World Elite & Visa Signature».

3- الإعفاء من المصاريف الإدارية للقروض والمرابحات بجميع أنواعها والتي لا تزيد مدتها عن 5 سنوات فيما عدا مبادرات البنك المركزي.

4- الإعفاء من مصاريف فتح حساب جديد.

5- الإعفاء من مصاريف طلب دفتر شيكات بحد أقصي دفتر واحد.

6- الإعفاء من مصاريف التحويلات فيما عدا التحويلات خارج مصر.

العرض لا يشمل دفع التبرعات

ولفت البنك إلى أن العرض لا يشمل خدمة دفع التبرعات وخدمة دفع الفواتير بجميع أنواعها، كما أنه غير ساري عند طلب الخدمات البنكية من خلال فروع البنك.