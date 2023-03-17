أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة.. «اعرف الدولار والريال بكام»

أصدر بنك مصر أسعار العملات العربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري مع بداية التداولات الصباحية اليوم الجمعة 17 مارس من بينها سعر اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والريال والسعودي، وصولا إلى الدينار الكويتي.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار العملات صباح اليوم الجمعة، في بنك مصر، كالتالي:

أسعار العملات في بنك مصر اليوم 17-3-2023

- سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، وللبيع 8.21 جنيه.

- سجل سعر الين الياباني 23.4 للشراء وللبيع 23.41 جنيه.

- سجل سعر الدولار الإسترالي نحو 20.32 للشراء وللبيع 20.56 جنيه.

- سجل سعر اليوان الصيني نحو 4.44 للشراء، بينما سعر البيع نحو 4.48 جنيه.

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم 36.98 جنيه للشراء، و37.36 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، ونحو 8.39 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات بنك مصر30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة اليورو 32.44 جنيه للشراء، 32.70جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 96.88 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع.