«الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة بـ19 محافظة في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم، الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، 91 مسجدًا في 19 محافظة، بينها 81 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و10 مساجد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة جنوب سيناء، تم افتتاح مسجد الهدى، بمدينة دهب، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد الفتح، بقرية الزرزمون، بمركز هيها، ومسجد التوحيد، بالناصرية، بقرية العدارسة، بمركز صان الحجر، ومسجد روض النغامشة، بقرية الكبير العزازي، بمركز أبو حماد، ومسجد الجنادوة الكبير، بقرية الأسدية، بمركز أبو حماد، وفي محافظة بورسعيد، تم افتتاح مسجد النصر، بالقابوطي.

وفي محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد الإخلاص، بقرية كوم الرمل البحري، بمركز إهناسيا، ومسجد الإيمان، بالقرية الثانية مازورة، بمركز سمسطا، ومسجد الإيمان، بعزبة سليمان وهبة، بقرية أطواب، بمركز الواسطى، ومسجد النور، بقرية عبد اللطيف يوسف، بمركز الفشن، ومسجد الأمير، بعزبة الأمير، بقرية دنديل، بمركز ناصر، ومسجد علي حسيب، بعزبة علي حسيب، بقرية دنديل، بمركز ناصر، ومسجد النور، بقرية الحمام، بمركز ناصر، ومسجد هارون الراشيدي، بعزبة السنط، بقرية الزيتون، بمركز ناصر، ومسجد الرحمة، بقرية العجرة، بمركز الفشن، ومسجد الجعيدي، بقرية باها، بمركز بني سويف، ومسجد محمد رفاعي، بقرية بني حمد، بمركز بني سويف، ومسجد الرحمة، بعزبة الجرابعة، بقرية الحمام، بمركز ناصر، ومسجد الحرمين، بمنطقة ابني بيتك، بقطاع ب، ببندر بني سويف، ومسجد التوبة، بقرية صفط راشين، بمركز ببا، ومسجد الشيخ خليفة، بقرية الميمون، بمركز الواسطى.

مساجد جديدة في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد آل إبراهيم القبيصي، بناحية عنيبس، بمركز جهينة، ومسجد الصفا والمروة، بالمزلقان البحري، بقرية بلصفورة، بمركز سوهاج، ومسجد النور، بقرية نجع البارود ، بمركز المراغة، ومسجد التوحيد، بنجع الرباب، بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم، ومسجد التقوى، بقرية الغريزات، بمركز المراغة، وفي محافظة الوادي الجديد، تم افتتاح مسجد رياض الصالحين، بمدينة موط، بالداخلة.

افتتاح مساجد في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد عزبة سالم، بقرية زاوية صقر، بمركز أبو المطامير، ومسجد أيوب، بشارع طلعت حرب، بمركز أدكو، ومسجد الغزالي، بعزبة شفيق النمرية، بمركز أبو المطامير، والمسجد الكبير، بقرية سلامون، بمركز كوم حمادة، ومسجد كامل أبو مطير بالحاجر، بمركز كفر الدوار، ومسجد عزبة صادق القبلي، ابيا الحمرا، بمركز الدلنجات، ومسجد السخاوي، بعزبة السخاوي، بمركز دمنهور، ومسجد المنشية الكبرى، بقرية زاوية صقر، بمركز أبو المطامير، ومسجد أبو خشبة، بقرية الكوم الأحمر، بمركز الدلنجات، والمسجد الكبير، بقرية محمد رفعت، بمركز حوش عيسى.

وفي محافظة الدقهلية، تم افتتاح مسجدوأبو عيسى الغربي، بقرية بشلا، بمركز ميت غمر، ومسجد الحسين، بقرية أتميدة، بمركز ميت غمر، ومسجد النصر، بعزبة علي أبو محمد، بمركز ميت غمر، ومسجد النور، بعزبة شعبان، بمركز السنبلاوين، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد العوامر، بقرية مسارة، بمركز ديروط، ومسجد جاد الرب، بقرية الحوطا الشرقية، بمركز ديروط، ومسجد التوبة، بقرية المدور، بمركز منفلوط، ومسجد النور ، بقرية العتمانية، بمركز البداري، ومسجد التوبة، بقرية باويط، بمركز ديروط، وفي محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد الرحمن، بالمدينة السكنية بنجع الشيخ، بقرية الكلح شرق، بمركز إدفو، ومسجد النقادية، بقرية النقادية، بإدفو قبلي، بإدفو ثان.

تطوير مساجد في الغربية وكفر الشيخ

وفي محافظة الغربية، تم افتتاح مسجد عزبة مصطفى عبد الله، بقرية كنيسة دمشيت، بمركز طنطا، ومسجد الرحمن، بقرية كفر خضر، بمركز طنط، ومسجد عزبة الشيخ سلمان ، بمركز المحلة، ومسجد النور، بقرية بهبيت الحجارة، بمركز سمنود، وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد حوش العمدة، بقرية شباس الملح، بمركز دسوق، ومسجد كوم النص، بقرية شباس الملح، بمركز دسوق، ومسجد بلال بن رباح، بقرية 8 العنابر، بمركز الحامول، ومسجد بركات، بعزبة بركات، بمركز بيلا.

وفي محافظ الجيزة، تم افتتاح مسجد التقوى، بقرية أبو رواش، بمركز كرداسة، ومسجد الغفور الرحيم، بقطعة 24 خدمات التوسعات الشمالية، بـ6 أكتوبر، ومسجد الهدي، بقرية وردان، بمركز منشأة القناطر، ومسجد البحري، بعزبة البحرية، بقرية الكريمات، بمركز أطفيح، ومسجد الشيخ مبروك، بنزلة ترجم، بقرية صول، بمركز أطفيح، ومسجد مالك الملك، بالقطعة 12 التوسعات الشرقية، بـ6 أكتوبر، ومسجد المدينة المنورة، بمشروع 41 عمارة ابن بيتك، بـ6 أكتوبر، ومسجد الشرقي، بكفر قنديل، ومسجد الأنوار المحمدية، بترعة المنصورية، بمركز كرداسة.

افتتاح مساجد في القليوبية

وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد بدر الإسلام، بقرية قلما، بمركز قليوب، ومسجد الرحمة، بقرية نوى، بمركز شبين القناطر، ومسجد مسعود حسن، بعزبة مسعود حسن، بقرية كوم أشفين، بمركز قليوب، ومسجد الملك القدوس، بالحي الخامس، بالعبور، وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مسجد الفهمية الجديدة، بقرية منشية الجمال، بمركز طامية، ومسجد الرحمن، ببعبش، بقرية المظاطلي، بمركز طامية، ومسجد الرحمن، بعزبة عتمان عباس، بمركز طامية، ومسجد الفتاح العليم، بقرية عتامنة المزارعة، بمركز إطسا، ومسجد أحمد سعد، بقرية معصرة الصاوي بمركز طامية، ومسجد عمر بن الخطاب ، بالسدح، بقرية الغرق، بمركز إطسا، ومسجد الحاج بليدي، بقرية قصر رشوان، بمركز طامية، ومسجد الرضوان، بقرية فيد يمين، بمركز سنورس، ومسجد الإيمان، بقرية سنهابي، بمركز الفيوم.

وفي محافظة القاهرة، تم افتتاح مسجد الكريم، بمنطقة الهايكستب، امتداد جوزيف تيتو، بجوار كوبري الحرفيين، وفي محافظة مرسى مطروح، تم افتتاح مسجد رياض الصالحين، بسيوة، وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد الإيمان، نزلة بني خلف، بمركز مغاغة.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة جنوب سيناء، تم افتتاح مسجد الطرفة القديم، بسانت كاترين، وفي محافظة دمياط، تم افتتاح مسجد طاحون، بمركز كفر سعد، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد الرجايلة، بقرية رمسيس، بمركز صان الحجر، ومسجد الجهيني، بقرية الشيخ حسانين، بمركز الحسينية، والمسجد الكبير، بقرية النعامنة، بمركز منيا القمح، وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد الرحمن النقباء، بمدينة ساقلته، ومسجد بلال بن رباح، بقرية الصلعا، بمركز سوهاج، وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مسجد الشاهد، بقرية الشواشنة، بمركز يوسف الصديق، ومسجد الشطيلي، بمركز سنورس، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد النصر، بقرية كوم الزرزور، بمركز ديروط.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 903 مساجد، بينها 735 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و168 مسجدًا صيانة وتطوير.