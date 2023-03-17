كاتب سياسي: «كتف في كتف» أكبر عمل خيري منظم بفكرة وهدف واحد

قال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إن العمل الخيري في مصر متواجد منذ 200 عام، ولكن كل العالم يركز على مبادرة «كتف في كتف»، كونها أكبر فاعلية للعمل الخيري في تاريخ العالم، مشيرًا إلى أن المبادرة تعتبر تدشين لأكبر عمل جماعي، وتمثل رسالة طمأنة لكل الشعب المصري كونها تبدد كل صور الخوف والقلق لدى المواطنين.

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن مبادرة «كتف في كتف» تعتبر أكبر حشد خيري منظم بفكرة واحدة وهدف واحد، مشيرًا إلى أن 37.5 مليون مواطن مصري ضمن قاعدة البيانات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متابعًا أنه مر عام على إشهار هذا التحالف، إذ أنه انطلق في مارس 2022.

وتابع، أنه لا يستطيع أحد أو مؤسسة بمفردها القيام بتوزيع 5 ملايين كرتونة من المواد الغذائية، إلى جانب عدم القدرة على الوصول لـ 5 ملايين أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ومن هنا تكمن أهمية وجود قاعدة بيانات تابعة للتحالف الوطني.