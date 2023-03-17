محافظ المنوفية يتابع موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في أشمون والشهداء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بمركزي أشمون والشهداء، بإجمالي 1333 مشروعا، بنسبة تنفيذ تجاوزت 81%، وقد تنوعت ما بين 877 مشروعا بأشمون بنسبة تنفيذ 79%، و456 مشروعا بالشهداء بنسبة 86%.

محافظ المنوفية يتابع مشروعات حياة كريمة

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين ما بين مجمعات خدمية وزراعية 40 مشروعا، وإنشاء 14 مشروع وحدة إسعاف، و36 مشروعا لقطاع البريد، وإقامة 18 مكتبة، و8 مشروعات سكن كريم، فضلاً عن تطوير مدخل قرية شما بأشمون بإجمالي نسبة تنفيذ بلغت 100%، وفي قطاع الأبنية التعليمية بلغ عدد المشروعات 137 مشروعا، و19 مشروعا للري وكباري، وإنشاء عدد 15 نقطة شرطة، و64 مشروعا للشباب والرياضة بنسبة إنجاز 99%، وفيما يخص قطاع مياه الشرب بلغ عدد المشروعات 189مشروعا بنسبة 96%، و16 مشروعاً للتضامن الاجتماعي بنسبة 93%، و121 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 88%.

إنشاء 11 موقفا نموذجيا في المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم إنشاء11 موقفا نموذجيا بنسبة تنفيذ 90%، وكذا 21 سوقا حضارية بنسبة 80%، كما بلغ عدد مشروعات تبطين الترع والمجاري المائية 84 مشروعا بنسبة 81%، و81 مشروعا للغاز بنسبة 79%، وإنشاء 10 نقاط إطفاء بنسبة 80%، و81 مشروعا بقطاع الاتصالات بنسبة 78%، وجار إنشاء وتطوير 16 محطة سكة حديد بنسبة 75%، و112 مشروع أبراج شبكات المحمول بنسبة 75%، و82 مشروعا بقطاع الكهرباء، و95 مشروعا بقطاع رصف الطرق.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.