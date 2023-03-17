قناة القاهرة الإخبارية: روسيا قررت تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن الكرملين أكد اليوم الجمعة، أن روسيا قررت تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما، حسب تصريحات سابقة لوزارة الخارجية.

وأشارت القناة إلى أن أوكرانيا ذكرت أن الاتفاق الذي سينتهي قريبًا، يجب أن يتم تجديده بالكامل بموجب الشروط الحالية والتي تنص على تمديد لمدة 120 يومًا.

أهداف مبادرة حبوب البحر الأسود

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسبب الهجوم الروسي في توقف التصدير لفترة.

الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية

وأسفر هذا الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقاً للأمم المتحدة، وسبق تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما في نوفمبر الماضي.