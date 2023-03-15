وزير الدفاع الأوكراني: مواصلة تشغيل «ممر الحبوب» أولوية بالنسبة لنا

قال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن الهدف الذي يمثل أولوية لأوكرانيا هو مواصلة تشغيل ممر الحبوب للحيلولة دون انتشار الجوع في العالم، سيتم تحديد مدة الاتفاقية على طاولة المفاوضات.

تزويد الأشخاص الذين يعيشون في أفريقيا وآسيا

وأضاف ريزنيكوف - في إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدفاع الهولندي كاجسا أولونجرين في أوديسا، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أن الأمر الذي يحظى بأهمية أساسية، هو تزويد الأشخاص الذين يعيشون في أفريقيا وآسيا، الذين قد يواجهون الجوع - بالغذاء، كما أن الفترة سواء كانت 60 أو 90 يوما، هي موضوع نقاش على طاولة المفاوضات، ومن الضروري عدم وقف صفقة الحبوب.

يذكر أنه في الفترة ما بين 6 و12 مارس 2023، جرى تصدير ما مجموعه 654 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية في منطقة أوديسا؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع السابق.