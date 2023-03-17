الكرملين: الرئيس الصيني يزور روسيا الإثنين المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيزور روسيا يوم الإثنين المقبل، وتستمر الزيارة حتى الأربعاء تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شي جين بينج وبوتين سيناقشان تطوير شراكة شاملة

وذكر بيان للرئاسة الروسية اليوم الجمعة أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية، مضيفا أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة للتعاون بين روسيا والصين.

بكين: الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات مع روسيا

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية زيارة شي جين بينج لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.