«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة 4 معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضًا فرعيًا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة؛ لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان»، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق، في المناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.