بدء التسجيل في الجمعية العمومية للصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفي

بدأ أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية العادية للنقابة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، ويفترض حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني، أي 2335 عضوا لاكتمال النصاب، وتبدأ مرحلة التصويت على مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

انتخابات نقابة الصحفيين

وفي حال اكتمال النصاب القانوني أي حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية يبدأ التصويت على مقعد النقيب الذي يتنافس عليه 11 مرشحا، ومقعد عضوية المجلس الذي يتنافس عليه 40 مرشحا، ويأتي ذلك بعد فشل الانعقاد الأول للجمعية العمومية في الجمعة الأول من مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويحق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة لعام 2022 بحد أدنى ويستدل على ذلك من خلال إظهار كارنيه العضوية لعام 2023، ومن المفترض أن يحضر 2335 عضوا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات وعددهم 9338، وذلك حتى يكتمل النصاب القانوني.

يبلغ عدد الأعضاء غير المسددين للاشتراكات 510 أعضاء فقط من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، ويحق لهم تجديد الاشتراك والتصويت على مدار اليوم، كما تم تخصيص لجنة رقم 22 للأعضاء غير المسددين أو سوف يقوموا بالتسجيل اليوم.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتضم عملية التصويت المقرر أن تتم اليوم في حال اكتمال النصاب القانوني عدد من الإجراءات جاء أبرزها كالتالي:

- يتم التوقيع في كشوف الجمعية العمومية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا، وممكن المد ساعة بساعة حتى اكتمال النصاب.

- لكل أعضاء الجمعية العمومية برقم ومكان لجنتهم، لتيسير عميلة التصويت.

- يستمر التصويت حتى الساعة 6 مساء ويمكن أن تمد اللجنة المشرفة على الانتخابات التصويت ساعة أخرى حسب رؤيتها.