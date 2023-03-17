افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين و730 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم اليوم، افتتاح 10 مساجد جديدة بمراكز «أبو المطامير - إدكو - كوم حمادة - كفر الدوار - الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى»، بتكلفة 8 ملايين و730 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وجاءت المساجد على النحو الآتي:

- مسجد عزبة سالم في منشية صقر بأبو المطامير، على مساحة 80 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

- مسجد أيوب في شارع طلعت حرب بإدكو، على مساحة 140 مترا، وبتكلفة إجمالية 980 ألف جنيه.

- مسجد الغزالي في النمرية بأبو المطامير، على مساحة 240 مترا، وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

- مسجد الكبير في سلامون بكوم حمادة على مساحة 420 مترا، وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

- مسجد كامل أبو مطير في الحاجر بكفر الدوار على مساحة 245 مترا، وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

- مسجد عزبة صادق القبلي في ابيا الحمرا بالدلنجات على مساحة 280 مترا، وبتكلفة إجمالية مليون و680 ألف جنيه.

- مسجد السخاوي في عزبة السخاوي بدمنهور على مساحة 364 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد المنشية الكبرى في زاوية صقر بأبو المطامير على مساحة 580 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد أبو خشبة في الكوم الأحمر بالدلنجات على مساحة 200 متر، وبتكلفة إجمالية 120 ألف جنيه.

- مسجد الكبير في قرية محمد رفعت بحوش عيسى على مساحة 800 متر، وبتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.