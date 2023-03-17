تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي.. خطوات تقديم طلب تظلم على الحذف

تطلب مكاتب التموين حاليا من بعض أصحاب البطاقات التموينية تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي، عند تقديم طلب تظلم بالحذف من التموين، إذ أقرت وزارة التموين أحقية أي أسرة تم حذفها من التموين بتقديم تظلم يتم فحصه لبحث عودتها للدعم مرة أخرى إذا تم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق عليها.

تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي

وتلزم خطوة تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي، تقديم مجموعة من البيانات إلى موظف مكتب التموين، تشمل على التالي:

** الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة.

** رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة التموينية والمسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات الأربعة.

** بيان الدخل الشامل للأسرة مختوم من جهة عمل رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

** بيانات السيارة الملاكي المملوكة للأسرة، أو تقرير من المرور يفيد عدم امتلاك سيارة.

تظلمات الحذف من التموين

وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ملفا من كل مديرية تموين على حدة بطلبات تظلمات الحذف من التموين من الدعم التمويني، إذ تقوم المديريات بتجميع الملفات وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها من قبل إدارة نظم المعلومات للتأكد من انطباق أسباب الحذف من التموين على الأسر المحذوفة، أو عودتهم للدعم مرة أخرى حال استحقاقهم.