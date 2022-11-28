استمرار تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل لأصحاب البطاقات الذين لم يقوموا بتسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية حتى الآن.

خطوات تحديث بطاقات التموين

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن موقع دعم مصر مستمر في تلقي طلبات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية حول تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل لإدخال رقم الهاتف المحمول لبطاقاتهم على سيستم منظومة الدعم التمويني، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات تشمل الآتي:

1- فتح رابط موقع دعم مصر من هنــا.

2- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع ومدون بها أيقونة ثابتة لكتابة رقم البطاقة التموينية.

3- يظهر اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، لكتابة رقم موبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات.

4- يقوم موقع دعم مصر بإعلام صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية عند تسجيل رقم الهاتف المحمول أن يكون الرقم مسجلا لدى شركة الاتصالات باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، وليس باسم أيا من أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة لقبول تسجيل الرقم، مع استثناء فقط كبار السن والمسنين وأسر السجناء تسهيلا على المواطن، إذ يجرى لهم قبول أي رقم هاتف مسجلا باسم أحد أفراد الأسرة.