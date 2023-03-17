جامعة المنوفية تطلق قافلة طبية موسعة إلى شمال سيناء

نظمت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية موسعة إلى قرى العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

القافلة الطبية لجامعة المنوفية في سيناء

وأكد «القاصد» أن جامعة المنوفية تسعى دائما إلى إطلاق قوافلها الطبية المتكاملة الموسعة للأماكن الأكثر احتياجا للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة النائية منها، وذلك تحقيقاً لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية.

25 طبيبا يشاركون في القافلة الطبية

بدأت القافلة الطبية أعمالها بالعريش، حيث ضمت 25 طبيبا من كوادر جامعة المنوفية الطبية ذات الكفاءات العالية والخبرات العلمية في (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية).

وقام الفريق بتوقيع الكشف على مايقرب من 685 حالة مرضية وعمل نظارات طبية لـ38 حالة وإجراء عمليات جراحية لـ 18حالة، بالإضافة إلى التحاليل وصرف الأدوية بالمجان على جميع الحالات.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة الطبية لمدة يومين، على أن ينطلق الفريق الطبي غداً الجمعة إلى الشيخ زويد وبعد غدٍ إلى بئر العبد، لاستكمال أعمالها على أن تنهي أعمالها غدا السبت.