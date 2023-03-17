أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية في المحافظات

أعلنت مديريات التموين بالمحافظات عن طرح لحوم تشادية بأسعار مخفضة، داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين، بينها منافذ معرض «أهلا رمضان» الثابتة والمتحركة، فضلا عن منافذ صرف التموين والشوادر التابعة للمحليات، وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج.

وقال وكيل تموين سوهاج، إن أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيها وتصل إلى 145 جنيها للكيلو في المحافظات، موضحا أن سعر اللحوم التشادية بمحافظة سوهاج 145 جنيها للكيلو.

منافذ اللحوم التشادية

وصرح الدكتور نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة وطن بمحافظة الجيزة، في بيان له، أن منافذ بيع اللحوم التشادية بمحافظة الجيزة ستتركز بشارع عز الدين عمر بالجيزة، من خلال شادر خاص لها بسعر 145 جنيها، فضلا عن إقامة شادر آخر بشرق القاهرة تابع للحزب.

أسعار اللحوم التشادية

فيما أوضح المهندس محمد جمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، في بيان، أن اللحوم التشادية هى بلدي وليست مجمدة، ويتراوح سعرها من 130 حتى 145 جنيها للكيلو وفقا لموقع التوزيع، لإضافة مصروفات النقل والشحن والقرب والبعد عن مراكز الشحن والتوزيع، موضحا أنه سيتم استقبال 3 طائرات أسبوعية بمطار القاهرة، فضلا عن مطار أسوان وبرج العرب، لتغظية كافة مدن ومحافظات الجمهورية.