«الغرف التجارية»: طرح اللحوم التشادية في الأسواق.. وأسعار البلدي «هترخص»

تداولت خلال الأيام القليلة الماضية، الكثير من التفاصيل حول وصول دفعات من اللحوم التشادية إلى مصر، ما يساهم في توفير كميات كبيرة للمواطنين.

جاء ذلك بعدما كشف حزب حماة الوطن، استقبال شحنة من اللحوم المبردة على متن طائرة جرى استيرادها ضمن التعاون المبرم بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج، والتحول الزراعي في دولة تشاد.

طرح اللحوم في منافذ حزب حماة وطن

ومن المقرر طرح هذه اللحوم في محافظات القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، في منافذ خاصة بحزب «حماة وطن».

وللتعليق على ذلك، قال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية بالقاهرة وأحد مستوردي اللحوم، إن اللحوم التي تم جلبها من دولة تشاد، ستساهم بشكل كبير في ضبط أسعار السوق في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللحوم مذبوحة بطريقة حلال وأمنة جدا، حيث أن هناك لجنة في دولة تشاد لمتابعة اللحوم، والكشف عليها والتأكد من صلاحيتها وأنها تناسب المعايير الخاصة بها.

وأوضح أنه يتم الكشف على اللحوم مرة أخرى عند وصولها إلى مصر للتأكد من صحتها قبل طرحها في الأسواق، وهي الأمور التي يتم اتباعها مع أي لحوم يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى أن وجود بدائل للحوم البلدية مثل اللحوم السوداني والبرازيلي والتشادي، ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار اللحوم البلدي، نظرا لوجود بديل أرخص لها، وهو ما يخلق تنافسية بين المنتجات، ما يصب في النهاية لمصلحة المواطن.