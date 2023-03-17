إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بحوش عيسى بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وسيارة ربع نقل على طريق أبو المطامير بحوش عيشى، ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو المطامير حوش عيسى، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من خالد أحمد عبد الجواد البسيوني، 26 سنة، مقيم صلاح الدين شارع الحبروك دمنهور، مصاب بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف المخ، أحمد بدوي أحمد سعد، 18 سنة، مقيم المسين مركز الدلنجات، مصاب بكسر مضاعف بعظمتي الساق اليمنى، أحمد علاء محمد عجوة، 24 سنة، مقيم المسين، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم وجرح بالفم وجرح خلف الراس وجاري عمل الفحوصات والاشاعات اللازمة.

ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة