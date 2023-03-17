ضبط 35 محلا للبيع بأسعار غير معتمدة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد، قامت خلال اليومين الماضيين بحملات مفاجئة بنطاق حي العجمي لضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، حيث جابت حملتين نطاق الحي للتفتيش على المحال ومراجعة قوائم الأسعار والتأكد من اعتمادها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك استمرارًا لسلسلة الحملات الدورية والمفاجئة لمنع استغلال المواطنين والقضاء على الأسعار المغالى فيها من قبل المحال العامة «مطاعم، كافيهات، مقاهي، محال الحلواني»، حيث تم ضبط 35 محلا يبيعون بأسعار غير معتمدة.

التفتيش على 48 منشأة سياحية

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه تم التفتيش على 48 محلا عاما (مطاعم - كافيهات - مقاهي - حلواني)، وشدد على مفتشي الادارة المركزية للسياحة والمصايف للتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمحال العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

12 محلا يبيعون بأسعار منتهية

وأشار الشريف الي أن الحملات أسفرت عن وجود 12 محلا تبيع بقوائم أسعار منتهية ويلزم تجديدها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وقد تم استدعاء مسؤولي المحال لمقر الإدارة لمراجعة الأسعار وتجديد قوائمها وإعلانها بشكل ظاهر للجمهور.

واضاف أنه تم ضبط محل يبيع بأسعار أزيد من الأسعار المعتمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل، كما أسفرت ايضًا عن ضبط منشآت تقوم بالبيع بأسعار غير معتمدة ولم تبلغ الجهات المختصة بها وعددها 35 محلا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.