محافظ الإسكندرية: معرض «أهلا رمضان» على الشواطئ مستمر حتى نهاية الشهر الكريم

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بصدد إقامة معرض باب رزق 3 بالتوازي مع معرض أهلا رمضان، لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الاعباء الاقتصادية عن أهالي المحافظة، مؤكداً أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان.

أسباب إقامة معرض باب رزق 3

وأضاف محافظ الإسكندرية في مقطع مصور، نقلته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن ذلك القرار يأتي بعد النجاح الذي تحقق في المعرضين السابقين باب رزق 1 و2، ليكون المعرض الثالث متزامنا مع معارض أهلا رمضان في الإسكندرية.

محتويات معرضي باب رزق 3 وأهلا رمضان

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان اليوم، أنها تدعو العارضين لعرض منتجاتهم المنزلية والمرتبطة بشهر رمضان المعظم، مثل الحلويات والخضار المجهز والمخللات وغيرها، مساهمة منها لفتح باب رزق جديد يشارك فيه ذوي الهمم والسيدات المعيلات.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع مديرية التموين للتجهيز لهذا المعرض على شاطئ المندرة المجاني، المقرر افتتاحه الأحد المقبل، ليكون معرض يضم منتجات ذوي الهمم والمرأة المعيلة ومنتجات شهر رمضان هدايا عيد الأم.