محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من «سياحة الشيوخ» لبحث تكثيف عوامل الجذب السياحي

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم في ديوان عام المحافظة، وفدا من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات DMC، لمناقشة بعض القضايا والملفات المتعلقة بالآثار والسياحة في الإسكندرية، وذلك في إطار التعاون والتكامل المؤسسي الذي أصّلته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف عوامل الجذب السياحي للمحافظة التاريخية العريقة.

وأكد اللواء محمد الشريف، المقومات التي تتميز بها الإسكندرية التاريخية، التي تتميز بالكثير من الأماكن الأثرية والسياحية، والتراثية، والثقافية المتميزة، وتزخر بالعديد من المزارات السياحة، والدينية، كما أنّها ملتقى للحضارات على مر العصور، ما جعلها مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا للمصريين والأجانب من كل الجنسيات.

وأضاف محافظ الاسكندرية، أنّ المدينة تتميز بأنّها جاذبة للسياحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث يبلغ سكانها الأصليين نحو 5.5 مليون نسمة، يُضاف إليهم نحو 5 ملايين آخرين من الوافدين والسائحين، موضحا أنّ الإسكندرية تعمل على تطوير عدد من الأماكن التراثية والتاريخية، في إطار تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة التي وضعتها الدولة لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية والتراثية المهمة بالمحافظة.

وتابع الشريف، أنّه جرى قبل أيام الإعلان عن إشارة البدء لمشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس المرسي بنطاق حي الجمرك، بتكلفة مقترحة نحو 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، والإعلان عن إشارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 730 مترا، وهو من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة نحو 103 ملايين جنيه، وهو أقدم وأعرق الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط، وهو بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة، حيث يضم الكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شيدت في الإسكندرية، ومسجد النبي دانيال.

وأوضح أنّنا شهدنا منذ شهر مع وزيرة الثقافة، مشروع تطوير أكاديمية الفنون وعدد من المراكز الثقافية، ومركز الحرية للإبداع، فضلا عن تطوير بعض الميادين والشوارع التاريخية، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للمحافظة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر، مع الاحتفاظ بالطابع التراثي للمكان وزيادة المساحات الخضراء به، وتوسعة الحارات المرورية، إلى جانب إنشاء سوق حضاري مكون من 4 طوابق.

وأشاد الشريف بجهودات القيادة السياسية لمحافظة الإسكندرية، من خلال ما نراه من افتتاحات لمشروعات كبرى تنفذها الدولة كمشروعات حماية الشواطئ، والاستراتيجية الوطنية لإدارة مياه الأمطار، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التي اختصت بها محافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، إنّ ملف الوعي السياحي من الملفات المهمة التي تتطلب تضافر الجهود، خاصة في ظل خطة الدولة لزيادة عدد السائحين الأجانب من دول العالم كافة، حيث تضم الإسكندرية العديد من الأماكن التراثية التي تصلح لاستغلالها وتوظيفها في مجال السياحة سواء الشاطئية أو التاريخية والتراثية.

جاء ذلك بحضور نواب مجلس الشيوخ، أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم، وبحضور عبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة.