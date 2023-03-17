تفاصيل وأحداث مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023.. محمد رجب ضيف شرف

يشارك الفنان محمد رجب كضيف شرف، ضمن تفاصيل وأحداث مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023 بجانب عدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في هذا العمل.

وكشف الفنان محمد رجب عن مشاركته في تفاصيل وأحداث مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023 من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام من خلال نشر البوستر الرسمي للشخصية وكشف معلقا عليه عن تفاصيل الشخصية التى يقدمها .

محمد رجب يشارك فى مسلسل الكتيبة 101

فقال الفنان محمد رجب: «تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية‏‏... ‏"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"..‏ ضيف شرف إن شاء الله ينال إعجابكم».

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أسر ياسين وعمرو يوسف وفتحى عبد الوهاب ووفاء عامر وآخرين بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن الفنان محمد رجب عرض له مؤخرا مسلسل الونش والذي شارك فى بطولتة بجانب عدد من الفنانين منهم ميريهان حسين ومحمود عبد المغنى وميمي جمال ومنة فضالي وأخرين .