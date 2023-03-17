حكاية مقتل «كينج صيانة المحمول» في العاشر من رمضان.. التفاصيل الكاملة

عقارب الساعة كانت تشير إلى الثامنة مساءً، وقتها كان «فادي» يسير في العاشر من رمضان بالقرب من محل صيانة محمول خاص به، ليتفاجأ بشخص يطلق عليه 3 رصاصات استقرت في جسد الشاب العشريني فأردته قتيلا، سرت الفوضى وحالة الهرج في الشارع ودقائق قليلة حتى وصلت قوة أمنية وأسرعت في نقل جثمان الشاب إلى ثلاجة مستشفى بالعاشر من رمضان وبعدها عكفت على فحص مسرح الجريمة.

إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

تلك الجريمة المروعة حدثت يوم 16 مايو من العام المنصرم، وثبت من أوراق القضية التي أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها بإحالة أوراق منفذ الجريمة «إبراهيم.س» إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعجامه عما اقترفته يديه بقتل المجني عليه انتقامًا منه بسبب سرقة 3 صور من هاتف محمول خاصة بزوجة شقيق المجني عليه.

3 رصاصات تسببت في قتل شاب بالعاشر من رمضان

ووفق أوراق القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات بحق منفذ جريمة قتل شاب في العاشر من رمضان، أن المتهم خطط للجريمة قبل تنفيذها بـ 48 ساعة فأعد السلاح المستخدم في القتل وهو فرد خرطوش وأطلق منه 3 أيرة نارية على المتهم الذي كان يترجل بالقرب من محل صيانة هاتف محمول خاصة به وكان شهيرًا بـ«كينج الصيانة» وقتله في ثوان قليلة قبل أن يفر هاربًا وتلقي الشرطة القبض عليه بعد أيام من الجريمة.

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة

أدلة الاتهام التي استقر يقين المحكمة لها كانت سببًا في إنزال عقوبة إحالة المتهم بقتل شاب في العاشر من رمضان إلى المفتي وهي عبارة عن اعتراف المتهم وتقارير الأدلة الفنية الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتفريغ آلات المراقبة التي وثقت الجريمة وروايات شهود العيان.