محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات وطريق مبارك في دهب بتكلفة 50 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن احتفالات عودة طابا إلى مصر تتم من خلال افتتاح مشروعات خدمية وتنموية لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن احتفالات عودة طابا هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث زادت نسبة المشروعات القومية المقامة على أرض جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال افتتاح دار مناسبات وادي مجيرح بمدينة دهب وطريق مبارك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.

افتتاح طريق مبارك

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريق مبارك الجديد في مدينة دهب هو إضافة قوية للمدينة، حيث جرى تصميمه ليضم مكانا مخصصا للدراجات، بالإضافة إلى أن الطريق مزدوج مثل طرق شرم الشيخ ومزود بإنارة.

وأشار إلى أن تكلفة الطريق بلغت نحو 48 مليون جنيه، ومن تنفيذ جهاز تعمير سيناء، وقدم الشكر إلى اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موضحا أن كل الطرق حاليا في المدن يتم تزويدها بممشى خاص للدراجات للحفاظ على حياة المواطنين من خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجات.

دار مناسبات وادي مجيرح

وقال المهندس محسن حامد إن جهاز التعمير ينفذ نحو 30 مشروعا في جنوب سيناء لخدمة أكثر من 100 مواطن على مستوى مدن المحافظة، موضحا أن دار مناسبات وادي مجيرح جرى إنشائها في وقت قياسي وهي مجهزة بكل التجهيزات اللازمة لإقامة أي مناسبات.

وأضاف أن تكلفة إنشائها بلغت 2 مليون جنيه، على مساحة 1000 متر مربع، وتضم مكانا مخصصا لإقامة أي احتفالات، بالإضافة إلى منطقة خدمات عبارة عن دورات مياه ومطبخ ومكتب إداري.