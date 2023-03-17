يتناول الفنان ياسر جلال في تفاصيل وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 كثير من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور بشكل كبير في حياته الخاصة.

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 حول شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهم أبناء.

تفاصيل وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023

ولكن بعد تطور الأحداث فى مسلسل علاقة مشروعة يتسبب حدث ما في توتر العلاقة بين الثنائي بشكل كبير ويتطرق العمل الى فكرة الزواج الثاني ومدى تأثيره على المنزل والحياة، كما أن العمل يتطرق أيضا إلى العنف ضد الزوجة ومدى تأثيره على الأبناء.

يذكر أن مسلسل علاقة مشروعة ينتمى إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهم ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفي وبسنت شوقي وم راد مكرم وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.