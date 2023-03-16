صور جديدة من كواليس مسلسل «علاقة مشروعة» للفنان ياسر جلال

كشف الفنان مراد مكرم، عن صور جديدة من كواليس مسلسله الجديد «علاقة مشروعة»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، الذي يتبقي عليه أيام قليلة للغاية، ويشاركه في بطولته الفنان ياسر جلال.

صور جديدة من كواليس مسلسل علاقة مشروعة

ونشر مراد مكرم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «المسلسل الأكثر نجاحًا في رمضان بيكم بعون الله.. انتظرونا في مسلسل علاقة مشروعة في رمضان».

أبطال مسلسل علاقة مشروعة ضيوف برنامج «مساء dmc»

بينما يستضيف برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، الفنان ياسر جلال، من داخل كواليس تصوير مسلسله «علاقة مشروعة»، ويكشف من خلال اللقاء التفاصيل الخاصة بدوره في المسلسل، والأبطال المشاركين فيه، وكواليس التصوير في المسلسل، ويتحدث عن كيف سيراهن على المسلسل للمنافسة في موسم دراما رمضان.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل «علاقة مشروعة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.