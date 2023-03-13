مؤلفة مسلسل «علاقة مشروعة» لقناة الحياة: أعمال المتحدة مناسبة للجميع

قالت سماح الحريري، مؤلفة مسلسل «علاقة مشروعة»، إن فكرة المسلسل مبنية على علاقات أسرية واجتماعية بجانب رومانسي مع جانب من التشويق، ويأتي في إطار اجتماعي من الدرجة الأولى، متابعة «كنت حريصة في الكتابة إنى أقدم نوع مختلف مع مزيد من التشويق».

تأجيل مسلسل علاقات مشروعة

وأوضحت «الحريري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها كتبت 13 حلقة بالاتفاق مع ياسر جلال، وعرض عليه مسلسل الاختيار وقتها، وجرى تأجيل مسلسل علاقات مشروعه لحين انتهاء ياسر جلال من تصوير الاختيار، مضيفة أنها سعيدة بتجربتها الأولى مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشارت مؤلفة مسلسل «علاقة مشروعة» إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم كل عام مائدة متنوعة من الأعمال الدرامية التى ترضى كل الأذواق والأعمار.